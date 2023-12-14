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Таиланд и ОАЭ вошли в число самых популярных зарубежных направлений на Новый год

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Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова заявила, что самыми популярными зарубежными направлениями на Новый год стали Таиланд, ОАЭ, Мальдивы, Шри-Ланка, Куба, Венесуэла и Турция.

В беседе с «Российской газетой» эксперт отметила, что около 60% новогодних туров было продано уже к началу ноября.

«В период с 29 декабря по 8 января россияне обычно выбирают для празднования Нового года Таиланд, ОАЭ, Мальдивы, Шри-Ланку, Кубу, Венесуэлу. При желании отдохнуть бюджетнее летят в Турцию», — сказала Осипова.

По её словам, общий спрос на новогодние туры по сравнению с прошлым годом вырос на 58%.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин рассказал, как не столкнуться с мошенниками при бронировании отелей. По его словам, важно проявлять бдительность, особенно в пиковые сезоны.

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