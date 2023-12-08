В РСТ предупредили о схемах мошенничества при бронировании отелей

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин рассказал, как избежать мошенников при бронировании отелей. По его словам, важно проявлять бдительность, особенно в пиковые сезоны.

«Если вы впервые рассматриваете какое-то место размещения, то вряд ли вы на глаз поймёте, на настоящий сайт отеля вы зашли или на фейковый. И даже если там есть номера для связи и вы по ним дозвонитесь, ну как вы поймёте, действительно ли говорили с владельцами, управляющими отеля, администраторами или с мошенниками, которые ждут ваши деньги», — сообщил эксперт в беседе с «Российской газетой».

По его словам, прежде всего должны насторожить слишком низкие цены, огромные скидки, сложные пути взаимодействия, отсутствие отзывов, слишком большое число номеров всех категорий в любое время года, предложения оплатить бронь переводом на карту частному лицу.

Горин рекомендовал пользоваться услугами проверенных туроператоров, работать с проверенными агрегаторами, а также не переводить предоплату, превышающую 10% стоимости проживания.

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