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Сенатор Грэм: сенат США далёк от соглашения по новому пакету помощи Киеву

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Соглашение конгресса США по ужесточению миграционного законодательства и защите границы в обмен на выделение помощи Киеву далеко от согласования. Об этом заявил сенатор Линдси Грэм.
Сенатор Грэм: сенат США далёк от соглашения по новому пакету помощи Киеву
  • globallookpress.com

В интервью телеканалу NBC News сенатор сообщил, что в конгрессе «не находятся где-либо рядом со сделкой». По его словам, работа над этим соглашением продолжится в 2024 году.

Сенатор также добавил, что обсуждение сделки с республиканцами стартовало лишь «пять дней назад», хотя у администрации президента США Джо Байдена было время на переговоры.

Ранее советник Владимира Зеленского Олег Устенко заявил, что Киев задействует план Б в случае, если не получит финансовой помощи от Запада.

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