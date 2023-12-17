Сенатор Грэм: сенат США далёк от соглашения по новому пакету помощи Киеву

Соглашение конгресса США по ужесточению миграционного законодательства и защите границы в обмен на выделение помощи Киеву далеко от согласования. Об этом заявил сенатор Линдси Грэм.

В интервью телеканалу NBC News сенатор сообщил, что в конгрессе «не находятся где-либо рядом со сделкой». По его словам, работа над этим соглашением продолжится в 2024 году.

Сенатор также добавил, что обсуждение сделки с республиканцами стартовало лишь «пять дней назад», хотя у администрации президента США Джо Байдена было время на переговоры.

Ранее советник Владимира Зеленского Олег Устенко заявил, что Киев задействует план Б в случае, если не получит финансовой помощи от Запада.