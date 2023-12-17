Польские перевозчики намерены продолжить блокаду КПП «Дорогуск» с Украиной

Блокада контрольно-пропускного пункта «Дорогуск — Ягодин» на границе с Украиной возобновится 18 декабря. Об этом заявили польские перевозчики.

Как рассказал в комментарии РИА Новости один из представителей комитета протестующих, в понедельник блокирование пункта пропуска возобновится.

«Завтра мы снова будем на границе. Протест будет продолжен», — заявил он, добавив, что КПП планируют блокировать до 8 марта 2024 года.

Ранее сообщалось, что польские перевозчики перегородили фурой дорогу в сторону Украины на открывшемся 11 декабря КПП «Дорогуск — Ягодин».