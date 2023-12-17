RT в Telegram
Подпишись

Польские перевозчики намерены продолжить блокаду КПП «Дорогуск» с Украиной

Короткая ссылка
Блокада контрольно-пропускного пункта «Дорогуск — Ягодин» на границе с Украиной возобновится 18 декабря. Об этом заявили польские перевозчики.
Польские перевозчики намерены продолжить блокаду КПП «Дорогуск» с Украиной
  • Gettyimages.ru
  • © Omar Marques/Anadolu

Как рассказал в комментарии РИА Новости один из представителей комитета протестующих, в понедельник блокирование пункта пропуска возобновится.

«Завтра мы снова будем на границе. Протест будет продолжен», — заявил он, добавив, что КПП планируют блокировать до 8 марта 2024 года.

Ранее сообщалось, что польские перевозчики перегородили фурой дорогу в сторону Украины на открывшемся 11 декабря КПП «Дорогуск — Ягодин».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить