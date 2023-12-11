Поляки фурой перегородили дорогу в сторону Украины на ранее открытом КПП
- AP
Об этом сообщает украинский телеканал ТСН.
«Польские протестующие перегородили дорогу на Украину возле пункта пропуска «Дорогуск — Ягодин», который были вынуждены сегодня разблокировать по требованию местного муниципалитета», — указывает телеканал в Telegram.
Уточняется, что теперь украинских водителей вновь не пропускают, объясняя это тем, что перегораживающая КПП фура сломалась.
Отмечается, что полиция никак не вмешивается в эту ситуацию.
Ранее сообщалось, что на границе Польши и Украины открыли заблокированный контрольно-пропускной пункт «Ягодин — Дорогуск».