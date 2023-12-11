На границе Польши и Украины открыли заблокированный КПП «Ягодин — Дорогуск»
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Об этом проинформировал в своих соцсетях министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
«Блокада пункта пропуска «Дорогуск — Ягодин» завершена, — заявил он.
По словам Кубракова, с 15:00 мск на этом пункте пропуска возобновили «стабильное движение грузовиков».
Он также уточнил, что крупнейший грузовой пункт пропуска был заблокирован на протяжении более месяца.
Министр добавил, что ведутся переговоры о снятии блокады с остальных пунктов пропуска.
10 декабря представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил, что на границе Украины с Польшей образовалась очередь из 3,5 тыс. машин.
Ранее сообщалось, что польские перевозчики протестуют против отмены разрешительной системы выполнения международных перевозок товаров, требуя вернуть систему разрешений для грузов с Украины.