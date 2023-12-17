ЦАХАЛ сообщил о выявлении крупнейшего тоннеля ХАМАС в секторе Газа
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В сообщении отмечается, что обнаруженный тоннель — самый большой из когда-либо выявленных. По данным ЦАХАЛ, за его строительство отвечал брат военного лидера ХАМАС Мухаммед Синвара.
В пресс-службе добавили, что разведка помогла выявить более 4 км тоннельного маршрута. Его максимальная глубина достигает 50 м.
Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал затопление тоннелей в секторе Газа военным преступлением.