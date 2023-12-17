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ЦАХАЛ сообщил о выявлении крупнейшего тоннеля ХАМАС в секторе Газа

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) выявила крупнейший из когда-либо обнаруженных тоннель палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Как сообщили в армейской пресс-службе, одна из его шахт расположена в 400 км от КПП «Эрез» на границе с Израилем.
ЦАХАЛ сообщил о выявлении крупнейшего тоннеля ХАМАС в секторе Газа
  • AP
  • © Ariel Schalit

В сообщении отмечается, что обнаруженный тоннель — самый большой из когда-либо выявленных. По данным ЦАХАЛ, за его строительство отвечал брат военного лидера ХАМАС Мухаммед Синвара.

В пресс-службе добавили, что разведка помогла выявить более 4 км тоннельного маршрута. Его максимальная глубина достигает 50 м.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал затопление тоннелей в секторе Газа военным преступлением.

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