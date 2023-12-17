Путин: Россия или будет суверенной, или её не будет вообще

Россия или будет суверенной, или её не будет вообще, заявил президент Владимир Путин на съезде партии «Единая Россия».

«Мы должны помнить и никогда не забывать, и детям нашим наказать: Россия или будет суверенной, самодостаточной суверенной державой, или её вообще не будет», — сказал глава государства.

По его словам, эта мысль всегда должна быть в голове и в сердце граждан.

«Мы сами будем определять и созидать своё будущее», — подчеркнул президент.

Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы отмечал, что попытки вмешательства в выборы в России извне будут жёстко пресекаться.