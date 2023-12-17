Путин: Россия или будет суверенной, или её не будет вообще
- РИА Новости
«Мы должны помнить и никогда не забывать, и детям нашим наказать: Россия или будет суверенной, самодостаточной суверенной державой, или её вообще не будет», — сказал глава государства.
По его словам, эта мысль всегда должна быть в голове и в сердце граждан.
«Мы сами будем определять и созидать своё будущее», — подчеркнул президент.
Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы отмечал, что попытки вмешательства в выборы в России извне будут жёстко пресекаться.