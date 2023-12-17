RT в Telegram
Подпишись

Шольц назвал Хануку такой же частью культуры ФРГ, как и Рождество

Короткая ссылка
Еврейский праздник Ханука имеет такой же уровень культурной значимости в Германии, как и Рождество. Такое мнение высказал канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Шольц назвал Хануку такой же частью культуры ФРГ, как и Рождество
  • AP
  • © Markus Schreiber

Выступая вечером 16 декабря на конференции Центрального совета евреев Германии, Шольц отметил, что это — самоочевидный факт.

Канцлер ФРГ добавил, что синагоги являются такой же частью Германии, как церкви и мечети, передаёт РИА Новости.

Обращаясь к еврейской общине ФРГ, Шольц заявил, что правительство Германии будет делать всё возможное, чтобы искоренить антисемитизм в стране.

Ранее министр экономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что его пугают масштабы антисемитизма в стране.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить