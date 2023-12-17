Шольц назвал Хануку такой же частью культуры ФРГ, как и Рождество

Еврейский праздник Ханука имеет такой же уровень культурной значимости в Германии, как и Рождество. Такое мнение высказал канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Выступая вечером 16 декабря на конференции Центрального совета евреев Германии, Шольц отметил, что это — самоочевидный факт.

Канцлер ФРГ добавил, что синагоги являются такой же частью Германии, как церкви и мечети, передаёт РИА Новости.

Обращаясь к еврейской общине ФРГ, Шольц заявил, что правительство Германии будет делать всё возможное, чтобы искоренить антисемитизм в стране.

Ранее министр экономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что его пугают масштабы антисемитизма в стране.