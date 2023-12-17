Fox News: нейросети смогли создать ИИ-инструменты без помощи человека

Нейросети смогли создать собственные инструменты искусственного интеллекта без помощи человека. Об этом сообщили учёные из Массачусетского технологического института и нескольких кампусов Калифорнийского университета.

Отмечается, что проект является первым в истории.

«Действительно, большие модели искусственного интеллекта, как к примеру ChatGPT, могут создавать меньшие, более специализированные инструменты ИИ, которые можно использовать в обычной жизни», — говорится в заявлении.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что человечество начинает новую главу своего существования с внедрением искусственного интеллекта в разные сферы деятельности.