Дюпон-Эньян призвал Зеленского к миру, чтобы Европа не превратилась в пустыню
Об этом он написал в своём аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter).
По его словам, конфликт на Украине губит жителей стран Европы.
«Необходим мирный план, иначе Европа превратится в индустриальную и экономическую пустыню», — заявил депутат.
Он возмутился из-за того, что пока Франция отдаёт Владимиру Зеленскому свои деньги и платит за американский газ в четыре раза дороже, в стране «процветает нищета».
В сентябре он заявлял, что инвестиции в развитие африканских стран должны быть приоритетом геополитики Франции, помощь Украине нужно прекратить.