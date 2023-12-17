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Дюпон-Эньян призвал Зеленского к миру, чтобы Европа не превратилась в пустыню

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Лидер политического движения «Вставай, Франция», французский депутат Николя Дюпон-Эньян призвал заключить мирный план по Украине. В противном случае, по его мнению, Европа может стать индустриальной и экономической пустыней.

Об этом он написал в своём аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter).

По его словам, конфликт на Украине губит жителей стран Европы.

«Необходим мирный план, иначе Европа превратится в индустриальную и экономическую пустыню», — заявил депутат.

Он возмутился из-за того, что пока Франция отдаёт Владимиру Зеленскому свои деньги и платит за американский газ в четыре раза дороже, в стране «процветает нищета».

В сентябре он заявлял, что инвестиции в развитие африканских стран должны быть приоритетом геополитики Франции, помощь Украине нужно прекратить.

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