Лидер политического движения «Вставай, Франция», французский депутат Николя Дюпон-Эньян призвал заключить мирный план по Украине. В противном случае, по его мнению, Европа может стать индустриальной и экономической пустыней.

Об этом он написал в своём аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter).

По его словам, конфликт на Украине губит жителей стран Европы.

«Необходим мирный план, иначе Европа превратится в индустриальную и экономическую пустыню», — заявил депутат.

Он возмутился из-за того, что пока Франция отдаёт Владимиру Зеленскому свои деньги и платит за американский газ в четыре раза дороже, в стране «процветает нищета».

В сентябре он заявлял, что инвестиции в развитие африканских стран должны быть приоритетом геополитики Франции, помощь Украине нужно прекратить.