Французский политик: Париж вместо помощи Киеву должен инвестировать в Сахель
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По его словам, необходимо прекратить вливать деньги в украинский конфликт.
«Я бы предпочёл, чтобы эти миллиарды пошли на развитие Магриба и Сахеля, что является первой необходимостью нашей геополитики», — приводит РИА Новости слова Дюпон-Эньяна в эфире телеканала Cnews.
Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что очередная ложь украинского президента Владимира Зеленского о взрыве российских беспилотников в Румынии может привести к началу третьей мировой войны.