Инвестиции в развитие африканских стран должны быть приоритетом геополитики Франции, помощь Украине нужно прекратить, заявил лидер французского политического движения правого толка «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян.

По его словам, необходимо прекратить вливать деньги в украинский конфликт.

«Я бы предпочёл, чтобы эти миллиарды пошли на развитие Магриба и Сахеля, что является первой необходимостью нашей геополитики», — приводит РИА Новости слова Дюпон-Эньяна в эфире телеканала Cnews.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что очередная ложь украинского президента Владимира Зеленского о взрыве российских беспилотников в Румынии может привести к началу третьей мировой войны.