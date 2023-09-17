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Французский политик: Париж вместо помощи Киеву должен инвестировать в Сахель

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Инвестиции в развитие африканских стран должны быть приоритетом геополитики Франции, помощь Украине нужно прекратить, заявил лидер французского политического движения правого толка «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян.
Французский политик: Париж вместо помощи Киеву должен инвестировать в Сахель
  • AP
  • © Thomas Samson, Pool

По его словам, необходимо прекратить вливать деньги в украинский конфликт.

«Я бы предпочёл, чтобы эти миллиарды пошли на развитие Магриба и Сахеля, что является первой необходимостью нашей геополитики», — приводит РИА Новости слова Дюпон-Эньяна в эфире телеканала Cnews.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что очередная ложь украинского президента Владимира Зеленского о взрыве российских беспилотников в Румынии может привести к началу третьей мировой войны.

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