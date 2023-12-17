В МИД заявили, что Россия нашла способ платить взносы в ООН в долларах и евро

Россия нашла способ платить членские взносы в институты ООН и другие международные структуры в долларах и евро. Об этом в интервью РИА Новости сообщил директор департамента международных организаций МИД России Пётр Ильичёв.

Он напомнил, что в 2022 году в связи с незаконными ограничениями против банковского сектора Россия столкнулась с трудностями в переводе членских взносов в бюджеты международных организаций.

«На сегодняшний день нам удалось выработать механизм перечисления российских средств в международные структуры, участие в которых считаем целесообразным продолжат», — отметил Ильичёв.

По его словам, в настоящее время взносы выплачиваются в основном в долларах и евро.

В декабре прошлого года Россия решила приостановить выплату взносов в Парламентскую ассамблею Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) из-за выпадов Киева.

В январе 2023 года правительство России поддержало предложение Министерства иностранных дел не выплачивать взнос в Европейскую экономическую комиссию ООН за 2022 год.