WP: USAID после смерти сотрудника в Газе призвало усилить давление на Израиль
Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на представителей USAID.
В статье говорится, что 33-летний сотрудник Хани Джнена погиб в Газе в начале ноября вместе с женой и двумя детьми в результате обстрела со стороны авиации Израиля.
Отмечается, что всего погибли сотни сотрудников гуманитарных организаций и социальных работников.
Издание пишет, что данный факт «привёл в ярость» чиновников USAID, они хотят, чтобы Белый дом усилил давление на Израиль.
Ранее стало известно, что сотрудник Министерства иностранных дел Франции погиб в секторе Газа в результате удара Израиля.