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WP: USAID после смерти сотрудника в Газе призвало усилить давление на Израиль

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Сотрудники Агентства США по международному развитию (USAID) после того, как один из сотрудников агентства погиб в секторе Газа, призвали администрацию американского лидера Джо Байдена усилить давление на Израиль для сокращения числа жертв среди мирного населения.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на представителей USAID.

В статье говорится, что 33-летний сотрудник Хани Джнена погиб в Газе в начале ноября вместе с женой и двумя детьми в результате обстрела со стороны авиации Израиля.

Отмечается, что всего погибли сотни сотрудников гуманитарных организаций и социальных работников.

Издание пишет, что данный факт «привёл в ярость» чиновников USAID, они хотят, чтобы Белый дом усилил давление на Израиль.

Ранее стало известно, что сотрудник Министерства иностранных дел Франции погиб в секторе Газа в результате удара Израиля.

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