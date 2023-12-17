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Сотрудник МИД Франции погиб в секторе Газа в результате удара Израиля

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Сотрудник Министерства иностранных дел Франции погиб в секторе Газа в результате удара Израиля.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на французский МИД.

По данным министерства, обстрелу подвергся дом в Рафахе, где погибший проживал с коллегой из генконсульства Франции. 

В доме в момент удара находились ещё двое их коллег и члены их семей.

Уточняется, что всего в результате обстрела погибли около десяти человек.

Ранее сообщалось, что один военнослужащий израильской армии погиб, ещё двое пострадали в результате атаки беспилотника около населённого пункта Маргалиот на границе Израиля и Ливана.

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