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Министр Гюлер: Турция завершила технические переговоры с США по закупке F-16

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Турецкий министр национальной обороны Яшар Гюлер заявил, что Турция завершила технические переговоры с Соединёнными Штатами по вопросу продажи Анкаре истребителей F-16.
Министр Гюлер: Турция завершила технические переговоры с США по закупке F-16
  • Gettyimages.ru

Его слова приводит телеканал CNN Türk.

По словам Гюлера, речь идёт о закупке 40 самолётов F-16 Block 70, а также получении 79 комплектов для модернизации этих истребителей.

«Наши технические встречи с США завершены», — сказал он.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что США отправляют Греции истребители F-16, но отказываются поставлять их Турции, несмотря на то, что Анкара заплатила за них.

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