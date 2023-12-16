Министр Гюлер: Турция завершила технические переговоры с США по закупке F-16
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Его слова приводит телеканал CNN Türk.
По словам Гюлера, речь идёт о закупке 40 самолётов F-16 Block 70, а также получении 79 комплектов для модернизации этих истребителей.
«Наши технические встречи с США завершены», — сказал он.
Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что США отправляют Греции истребители F-16, но отказываются поставлять их Турции, несмотря на то, что Анкара заплатила за них.