Турция, Румыния и Болгария подпишут план по обезвреживанию мин в Чёрном море

Турция, Румыния и Болгария 11 января подпишут в Стамбуле план по обезвреживанию мин в Чёрном море.

Об этом сообщил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер.

Гюлер отметил, что Турция «ответственно и беспристрастно выполняет Конвенцию Монтрё о проливах, которая обеспечивает баланс в Чёрном море».

«Мы планируем провести церемонию подписания в Стамбуле 11 января 2024 года с участием министров обороны трёх стран», — цитирует его ТАСС.

Ранее заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов сообщил, что шторм в Чёрном море мог рассеять минные поля, которые установили украинские военные.