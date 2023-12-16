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Турция, Румыния и Болгария подпишут план по обезвреживанию мин в Чёрном море

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Турция, Румыния и Болгария 11 января подпишут в Стамбуле план по обезвреживанию мин в Чёрном море.
Турция, Румыния и Болгария подпишут план по обезвреживанию мин в Чёрном море
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер.

Гюлер отметил, что Турция «ответственно и беспристрастно выполняет Конвенцию Монтрё о проливах, которая обеспечивает баланс в Чёрном море».

«Мы планируем провести церемонию подписания в Стамбуле 11 января 2024 года с участием министров обороны трёх стран», — цитирует его ТАСС.

Ранее заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов сообщил, что шторм в Чёрном море мог рассеять минные поля, которые установили украинские военные.

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