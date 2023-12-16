МИД России: новые антироссийские санкции нанесут больший вред самому ЕС

Новые санкции Европейского союза в отношении России, как и все предыдущие, нанесут больший вред самому ЕС. Об этом заявили в российском Министерстве иностранных дел.

Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Как отметили в министерстве, решение о новом пакете ограничений принималось сомнительно с правовой точки зрения.

«Решение об очередном «пакете» односторонних ограничительных мер против России, которые, как и все предыдущие, нанесут больший вред самому Евросоюзу», — говорится в заявлении.

Ранее газета Politico писала, что лидеры стран Еврсоюза согласовали 12-й пакет санкций в отношении России, пока выступавший против введения подобных ограничений канцлер Австрии Карл Нехаммер вышел из зала заседаний.