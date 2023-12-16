МИД России: новые антироссийские санкции нанесут больший вред самому ЕС
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Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Как отметили в министерстве, решение о новом пакете ограничений принималось сомнительно с правовой точки зрения.
«Решение об очередном «пакете» односторонних ограничительных мер против России, которые, как и все предыдущие, нанесут больший вред самому Евросоюзу», — говорится в заявлении.
Ранее газета Politico писала, что лидеры стран Еврсоюза согласовали 12-й пакет санкций в отношении России, пока выступавший против введения подобных ограничений канцлер Австрии Карл Нехаммер вышел из зала заседаний.