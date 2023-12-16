Путин выразил соболезнования в связи со смертью эмира Кувейта
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Ваше Высочество, примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Вашего брата — эмира Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха», — говорится в сообщении.
Он также попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки всем членам семьи ас-Сабах и дружественному народу Кувейта в связи с данным печальным событием.
Ранее стало известно, что эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах скончался в возрасте 86 лет.