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Путин выразил соболезнования в связи со смертью эмира Кувейта

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования новому эмиру Кувейта Машаалю аль-Ахмеду ас-Сабаху в связи со смертью брата Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха.
Путин выразил соболезнования в связи со смертью эмира Кувейта
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Ваше Высочество, примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Вашего брата — эмира Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха», — говорится в сообщении.

Он также попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки всем членам семьи ас-Сабах и дружественному народу Кувейта в связи с данным печальным событием.

Ранее стало известно, что эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах скончался в возрасте 86 лет.

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