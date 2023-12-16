Путин выразил соболезнования в связи со смертью эмира Кувейта

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования новому эмиру Кувейта Машаалю аль-Ахмеду ас-Сабаху в связи со смертью брата Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Ваше Высочество, примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Вашего брата — эмира Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха», — говорится в сообщении.

Он также попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки всем членам семьи ас-Сабах и дружественному народу Кувейта в связи с данным печальным событием.

Ранее стало известно, что эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах скончался в возрасте 86 лет.