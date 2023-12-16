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Умер эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах

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Эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах скончался в возрасте 86 лет, сообщает государственное телевидение со ссылкой на канцелярию эмира.
Умер эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах
  • AP
  • © Nasser Waggi

«Мы оплакиваем эмира Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха, который умер в субботу», — цитирует РИА Новости заявление министра по делам канцелярии эмира Мухаммеда Абдаллы аль-Мубарака ас-Сабаха.

Эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах официально вступил на престол в сентябре 2020 года.

Это произошло после того, как 29 сентября 2020 года в возрасте 91 года умер его предшественник на посту — эмир Кувейта Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах, проходивший лечение в США.

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