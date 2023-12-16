Пожар произошёл на НПЗ в Иране

На одной из установок переработки сырой нефти нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в иранском Исфахане произошло возгорание.

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Об этом сообщило агентство Tasnim. По его данным, на месте работают спасательные службы. Пострадавших в результате происшествия нет. Ранее в Нигерии 18 человек погибли в результате взрыва на нелегальном НПЗ.