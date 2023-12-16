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Пожар произошёл на НПЗ в Иране

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На одной из установок переработки сырой нефти нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в иранском Исфахане произошло возгорание.
Пожар произошёл на НПЗ в Иране
  • Gettyimages.ru
  • © Ted Horowitz Photography

Об этом сообщило агентство Tasnim.

По его данным, на месте работают спасательные службы.

Пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее в Нигерии 18 человек погибли в результате взрыва на нелегальном НПЗ.

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