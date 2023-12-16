Пожар произошёл на НПЗ в Иране
На одной из установок переработки сырой нефти нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в иранском Исфахане произошло возгорание.
- Gettyimages.ru
- © Ted Horowitz Photography
Об этом сообщило агентство Tasnim.
По его данным, на месте работают спасательные службы.
Пострадавших в результате происшествия нет.
Ранее в Нигерии 18 человек погибли в результате взрыва на нелегальном НПЗ.
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