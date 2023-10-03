Punch: в Нигерии 18 человек погибли в результате взрыва на нелегальном НПЗ
- AP
Об этом информирует издание Punch со ссылкой на пресс-секретаря Корпуса безопасности и гражданской обороны страны Олуфеми Айоделе.
«По меньшей мере 18 человек, в том числе беременная женщина, погибли из-за взрыва на нелегальном нефтеперерабатывающем объекте в штате Риверс», — сказано в заявлении.
Уточняется, что происшествие произошло, так как оборудование для переработки было расположено слишком близко к резервуару, содержавшему взрывоопасные материалы.
20 сентября пожар произошёл на территории нефтеперерабатывающего завода в Венесуэле из-за удара молнии.