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Punch: в Нигерии 18 человек погибли в результате взрыва на нелегальном НПЗ

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В результате взрыва на нелегальном нефтеперерабатывающем объекте в Нигерии погибли 18 человек.
Punch: в Нигерии 18 человек погибли в результате взрыва на нелегальном НПЗ
  • AP

Об этом информирует издание Punch со ссылкой на пресс-секретаря Корпуса безопасности и гражданской обороны страны Олуфеми Айоделе.

«По меньшей мере 18 человек, в том числе беременная женщина, погибли из-за взрыва на нелегальном нефтеперерабатывающем объекте в штате Риверс», — сказано в заявлении.

Уточняется, что происшествие произошло, так как оборудование для переработки было расположено слишком близко к резервуару, содержавшему взрывоопасные материалы.

20 сентября пожар произошёл на территории нефтеперерабатывающего завода в Венесуэле из-за удара молнии.

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