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The Daily Caller: в зале сената США сняли порноролик с гомосексуалистами

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СМИ заявили, что в США разгорается громкий порноскандал: неизвестные сняли гей-порно прямо в зале заседаний американского сената.
The Daily Caller: в зале сената США сняли порноролик с гомосексуалистами
  • Gettyimages.ru

Отмечается, что на появившемся в сети ролике виден стол, «за которым сенаторы часто сидят, задавая вопросы во время слушаний».

Ультраправая американская активистка Лаура Лумер пишет, что один из участников видео — сотрудник сената от Демократической партии Эйдан Маезе-Черопски, который также снимался в рекламе предвыборной кампании Байдена в 2020 году.

В сети отмечают, что Маезе-Черопски не стал отрицать, что на видео именно он, но заявил, что «никогда бы не стал проявлять неуважение» к своему рабочему месту.

Ранее российский Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ* экстремистской организацией и запретил его в России.

* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.

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