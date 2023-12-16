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Россиян на КПП в Эстонии больше пяти часов не выпускают в Россию

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Более пяти часов россияне стоят в очереди на КПП в Нарве, их не выпускают в Россию.
Россиян на КПП в Эстонии больше пяти часов не выпускают в Россию
  • РИА Новости

Как рассказала RT одна из ожидающих, на КПП много желающих выехать из Эстонии.

«Машин много, автобусы идут полные. Все стоим. Видимо, мало персонала на эстонской границе», — сказала она.

По её словам, у них уже давно забрали паспорта, однако ничего не меняется. При этом погранслужба не объясняет причину задержки, а кабинки на пропускном пункте пустые.

Ранее эстонский министр иностранных дел Маргус Цахна заявил, что Эстония готова закрыть границы с Россией при необходимости.

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