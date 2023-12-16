Россиян на КПП в Эстонии больше пяти часов не выпускают в Россию
- РИА Новости
Как рассказала RT одна из ожидающих, на КПП много желающих выехать из Эстонии.
«Машин много, автобусы идут полные. Все стоим. Видимо, мало персонала на эстонской границе», — сказала она.
По её словам, у них уже давно забрали паспорта, однако ничего не меняется. При этом погранслужба не объясняет причину задержки, а кабинки на пропускном пункте пустые.
Ранее эстонский министр иностранных дел Маргус Цахна заявил, что Эстония готова закрыть границы с Россией при необходимости.