Посол в России: у Израиля нет данных о числе погибших среди членов ХАМАС
- AP
«Точно никто не знает», — цитирует его ТАСС.
Вместе с этим он призвал относиться с большим подозрением к данным, которые предоставляет само ХАМАС.
«Единственные данные, которые поступают из сектора Газа, предоставляет Министерство здравоохранения оттуда, которое полностью находится под контролем ХАМАС», — добавил посол.
Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в секторе Газа были обнаружены тела трёх заложников.
Позже стало известно, что военные Израиля убили трёх заложников на севере анклава по ошибке, так как во время боестолкновения приняли их за угрозу.