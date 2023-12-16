Посол в России: у Израиля нет данных о числе погибших среди членов ХАМАС

Израильский посол в России Александр Бен Цви заявил, что у военных Израиля нет данных о числе погибших среди членов палестинского движения ХАМАС.

«Точно никто не знает», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим он призвал относиться с большим подозрением к данным, которые предоставляет само ХАМАС.

«Единственные данные, которые поступают из сектора Газа, предоставляет Министерство здравоохранения оттуда, которое полностью находится под контролем ХАМАС», — добавил посол.

Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в секторе Газа были обнаружены тела трёх заложников.

Позже стало известно, что военные Израиля убили трёх заложников на севере анклава по ошибке, так как во время боестолкновения приняли их за угрозу.