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NU: Аргентина планирует передать Украине два неисправных вертолёта Ми-171

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Власти Аргентины планируют передать Украине два неисправных транспортных вертолёта Ми-171Е.

Об этом пишет издание Noticias Urbanas.

Отмечается, что Аргентина закупила данные вертолёты у России в 2011 году с целью снабжения полярных станций в Антарктиде, а также для выполнения поисково-спасательных работ.

Вопрос передачи вертолётов Киеву обсуждался в ходе визита Владимира Зеленского в Аргентину, говорится в материале.

Также портал уточняет, что вертолёты неисправны, но власти Аргентины обсуждают с Вашингтоном возможность учёта данных летательных аппаратов как первого платежа по приобретению истребителей F-16.

Ранее сообщалось, что новый президент Аргентины Хавьер Милей согласился провести саммит по Украине в следующем году.

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