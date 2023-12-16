NU: Аргентина планирует передать Украине два неисправных вертолёта Ми-171
Об этом пишет издание Noticias Urbanas.
Отмечается, что Аргентина закупила данные вертолёты у России в 2011 году с целью снабжения полярных станций в Антарктиде, а также для выполнения поисково-спасательных работ.
Вопрос передачи вертолётов Киеву обсуждался в ходе визита Владимира Зеленского в Аргентину, говорится в материале.
Также портал уточняет, что вертолёты неисправны, но власти Аргентины обсуждают с Вашингтоном возможность учёта данных летательных аппаратов как первого платежа по приобретению истребителей F-16.
Ранее сообщалось, что новый президент Аргентины Хавьер Милей согласился провести саммит по Украине в следующем году.