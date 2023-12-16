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FT: лидеры ЕС промахнулись, не согласовав помощь Киеву на саммите в декабре

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Лидеры государств Евросоюза «промахнулись», когда не смогли согласовать помощь Украине на сумму €50 млрд на саммите, проходящем в этом месяце, пишет британское издание Financial Times.

В статье говорится, что Владимир Зеленский в начале недели надеялся, что два крупнейших союзника одобрят пакеты финансовой помощи Украине.

Однако конгресс США в среду в очередной раз не утвердил пакет поддержки Киеву на $60 млрд, несмотря на личный визит Зеленского в Вашингтон.

Отмечается, что через несколько дней саммит лидеров ЕС прошёл без соглашения о четырёхлетнем финансировании Брюсселем Киева на сумму €50 млрд. При этом Евросоюз решил начать переговоры о членстве Украины в объединении.

«Это был момент, когда лидеры ЕС вышли на сцену. И они промахнулись», — цитирует издание неназванного западного дипломата.

Также Financial Times пишет, что страны G7 на протяжении последних недель активизировали переговоры на тему конфискации части замороженных активов России.

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