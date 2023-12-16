FT: лидеры ЕС промахнулись, не согласовав помощь Киеву на саммите в декабре
В статье говорится, что Владимир Зеленский в начале недели надеялся, что два крупнейших союзника одобрят пакеты финансовой помощи Украине.
Однако конгресс США в среду в очередной раз не утвердил пакет поддержки Киеву на $60 млрд, несмотря на личный визит Зеленского в Вашингтон.
Отмечается, что через несколько дней саммит лидеров ЕС прошёл без соглашения о четырёхлетнем финансировании Брюсселем Киева на сумму €50 млрд. При этом Евросоюз решил начать переговоры о членстве Украины в объединении.
«Это был момент, когда лидеры ЕС вышли на сцену. И они промахнулись», — цитирует издание неназванного западного дипломата.
Также Financial Times пишет, что страны G7 на протяжении последних недель активизировали переговоры на тему конфискации части замороженных активов России.