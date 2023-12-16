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Telegraph: мэр Лондона отказался передать Киеву подлежащие утилизации машины

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Мэр Лондона Садик Хан отказал киевскому градоначальнику Виталию Кличко в передаче в дар автомобилей, подлежащих утилизации.

Об этом информирует британское издание Telegraph со ссылкой на письмо мэра столицы Британии.

Отмечается, что в сентябре Кличко попросил передать на Украину часть машин, которые Лондон планировал утилизовать в рамках программы «зон максимально низкого загрязнения» (ULEZ). Киевский мэр утверждал, что эти автомобили можно было бы использоваться в разных спасательных и транспортных целях.

Хан направил ответ с отказом 12 декабря. Он объяснил, что не одобряет такую просьбу так как она не соответствует правовым нормам, требующим, чтобы схема ULEZ принесла жителям Лондона экономическую и экологическую пользу.

Ранее премьер Швеции Ульф Кристерссон заявил, что если Евросоюз покажет признаки раскола по вопросу помощи Украине, это станет сигналом для США.

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