RT в Telegram
Подпишись

В Тель-Авиве проходят протесты после убийства ЦАХАЛ трёх заложников в Газе

Короткая ссылка
В Тель-Авиве возле штаб-квартиры израильской армии (ЦАХАЛ) проходят протесты после сообщений о том, что израильские военные по ошибке убили в секторе Газа трёх заложников, похищенных палестинцами.

Об этом пишет издание The Times of Israel.

Отмечается, что в протестах участвуют сотни человек.

Они перекрыли движение транспорта и требуют от правительства обеспечить освобождение заложников.

Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в секторе Газа были обнаружены тела трёх заложников.

Позже стало известно, что военные Израиля убили трёх заложников на севере анклава по ошибке, так как во время боестолкновения приняли их за угрозу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить