В Тель-Авиве проходят протесты после убийства ЦАХАЛ трёх заложников в Газе
Об этом пишет издание The Times of Israel.
Отмечается, что в протестах участвуют сотни человек.
Они перекрыли движение транспорта и требуют от правительства обеспечить освобождение заложников.
Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в секторе Газа были обнаружены тела трёх заложников.
Позже стало известно, что военные Израиля убили трёх заложников на севере анклава по ошибке, так как во время боестолкновения приняли их за угрозу.