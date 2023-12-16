В Тель-Авиве проходят протесты после убийства ЦАХАЛ трёх заложников в Газе

В Тель-Авиве возле штаб-квартиры израильской армии (ЦАХАЛ) проходят протесты после сообщений о том, что израильские военные по ошибке убили в секторе Газа трёх заложников, похищенных палестинцами.

Об этом пишет издание The Times of Israel.

Отмечается, что в протестах участвуют сотни человек.

Они перекрыли движение транспорта и требуют от правительства обеспечить освобождение заложников.

Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в секторе Газа были обнаружены тела трёх заложников.

Позже стало известно, что военные Израиля убили трёх заложников на севере анклава по ошибке, так как во время боестолкновения приняли их за угрозу.