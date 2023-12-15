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МИД России: США могут попытаться повторить в Бангладеш сценарий «арабской весны»

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Беспорядки, которые произошли в нескольких районах Бангладеш 12 и 13 декабря, напрямую связаны с подстрекательской активностью западных дипломатов, в том числе посла США Питера Хааса.
МИД России: США могут попытаться повторить в Бангладеш сценарий «арабской весны»
  • Gettyimages.ru
  • © SW Photography

Заявление об этом опубликовала представитель МИД России Мария Захарова.

У России есть основания опасаться, что в ближайшие недели против неугодного Западу правительства Бангладеш могут быть применены и санкции для давления на него, отметила российский дипломат.

«В случае не устраивающих США результатов народного волеизъявления вероятны попытки дальнейшей дестабилизации обстановки в Бангладеш по лекалам «арабской весны», — отметила она.

В сентябре российский министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что обсудил в Дакке вопросы поставки зерна из России в Бангладеш на долгосрочной основе.

Также в ноябре два больших противолодочных корабля Тихоокеанского флота России «Адмирал Трибуц», «Адмирал Пантелеев» и танкер «Печенга» впервые за полвека вошли в порт Читтагонг в Бангладеш.

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