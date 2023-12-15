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Макрон — о готовности к диалогу с Путиным: мой телефонный номер не изменился

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Президент Франции Эммануэль Макрон готов возобновить разговоры с российским государственным лидером Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что его телефонный номер «не изменился».
Макрон — о готовности к диалогу с Путиным: мой телефонный номер не изменился
  • AP
  • © Omar Havana

Условием для диалога должны быть «серьёзные предложения» Путина и соблюдение норм международного права, считает Макрон.

В таком случае «Франция всегда будет державой, которая окажет поддержку и не пожалеет своих усилий для достижения результата», добавил он.

«Мой телефонный номер не изменился», — цитирует президента ТАСС.

Владимир Путин во время пресс-конференции 15 декабря высказался об отношениях с Макроном. Он отметил, что ранее они были «достаточно хорошие, добрые, рабочие».

С какого-то момента президент Франции прекратил отношения с российской стороной, сказал он.

Путин подчеркнул: «Не мы же прекратили, не я прекратил. Это он прекратил. Если интерес есть — пожалуйста, мы готовы. Интереса нет — мы обойдёмся».

В июле текущего года президент Франции заявил о решении передать Киеву ракеты дальнего радиуса действия для поддержки наступления ВСУ.

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