Кабмин Израиля решил временно открыть КПП «Керем-Шалом»

Правительство Израиля одобрило временную разгрузку фур с гуманитарной помощью из Египта на КПП «Керем-Шалом» со стороны сектора Газа.

Об этом сообщила канцелярия израильского премьера.

«Сегодня кабинет министров временно одобрил разгрузку фур на стороне сектора Газа на КПП «Керем-Шалом» вместо возвращения их в Рафах. Таким способом в сектор Газа будет доставляться только гуманитарная помощь из Египта», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона готова открыть свой госпиталь в секторе Газа, Израиль пока не поддерживает это.