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Кабмин Израиля решил временно открыть КПП «Керем-Шалом»

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Правительство Израиля одобрило временную разгрузку фур с гуманитарной помощью из Египта на КПП «Керем-Шалом» со стороны сектора Газа.
Кабмин Израиля решил временно открыть КПП «Керем-Шалом»
  • © Adel Hana

Об этом сообщила канцелярия израильского премьера.

«Сегодня кабинет министров временно одобрил разгрузку фур на стороне сектора Газа на КПП «Керем-Шалом» вместо возвращения их в Рафах. Таким способом в сектор Газа будет доставляться только гуманитарная помощь из Египта», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона готова открыть свой госпиталь в секторе Газа, Израиль пока не поддерживает это.

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