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Песков: мир стал менее безопасным после того, как прервался диалог России и США

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Мир стал менее безопасным после того, как диалог Москвы и Вашингтона прервался, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу NBC.
Песков: мир стал менее безопасным после того, как прервался диалог России и США
  • РИА Новости
  • © Сергей Гунеев

Песков отметил, что Москва открыта к переговорам с Вашингтоном, но на своих условиях.

«Мир стал менее безопасным, когда наш диалог (с США. — RT) был прерван», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Интервьюер NBC уточнил, заключается ли суть этого заявления в том, что противостояние продолжается.

«Конечно», — ответил Песков.

14 декабря президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что отношения с США могут начать улучшаться, когда они будут уважать других.

28 ноября заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что российская сторона не считает, что есть основа для возобновления контактов с США по стратегической стабильности и контролю над вооружениями.

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