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Мишель: в 2024 году пройдёт саммит по Украине для обсуждения финансовой помощи

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Евросоюз проведёт саммит в начале 2024 года, чтобы согласовать программу помощи Украине до 2027 года объёмом €50 млрд.
Мишель: в 2024 году пройдёт саммит по Украине для обсуждения финансовой помощи
  • AP
  • © Virginia Mayo

Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель, пишет ТАСС.

«26 стран поддержали (программу помощи. — RT), но 26 — недостаточно для принятия решения, поэтому у нас будет специальный саммит в составе 27 стран, чтоб согласовать это предложение», — сказал он.

Ранее Мишель заявил, что европейские лидеры приняли решение о начале переговоров с Украиной и Молдавией по вступлению в Евросоюз.

Лидеры европейских стран не установили сроков начала переговоров по этому поводу.

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