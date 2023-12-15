Мишель: в 2024 году пройдёт саммит по Украине для обсуждения финансовой помощи
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Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель, пишет ТАСС.
«26 стран поддержали (программу помощи. — RT), но 26 — недостаточно для принятия решения, поэтому у нас будет специальный саммит в составе 27 стран, чтоб согласовать это предложение», — сказал он.
Ранее Мишель заявил, что европейские лидеры приняли решение о начале переговоров с Украиной и Молдавией по вступлению в Евросоюз.
Лидеры европейских стран не установили сроков начала переговоров по этому поводу.