Посольство контактирует с властями Финляндии по вопросу защиты интересов Тордена
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Об этом пишет ТАСС.
«Посольство находится в постоянном контакте с адвокатами В. Тордена, в рамках своей компетенции взаимодействует с финскими правоохранительными органами», — отметили в ведомстве.
Ранее портал Yle сообщил, что Окружной суд Хельсинки продлил срок содержания под стражей Тордена.
8 декабря газета Ilta-Sanomat писала, что Торден был задержан пограничниками в Финляндии.