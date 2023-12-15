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Посольство контактирует с властями Финляндии по вопросу защиты интересов Тордена

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Российское посольство сообщило, что взаимодействует с финскими правоохранительными органами в вопросе защиты интересов россиянина Воислава Тордена.
Посольство контактирует с властями Финляндии по вопросу защиты интересов Тордена
  • Gettyimages.ru
  • © Lev Karavanov

Об этом пишет ТАСС.

«Посольство находится в постоянном контакте с адвокатами В. Тордена, в рамках своей компетенции взаимодействует с финскими правоохранительными органами», — отметили в ведомстве.

Ранее портал Yle сообщил, что Окружной суд Хельсинки продлил срок содержания под стражей Тордена.

8 декабря газета Ilta-Sanomat писала, что Торден был задержан пограничниками в Финляндии.

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