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Ilta-Sanomat: пограничники в Финляндии задержали россиянина Тордена

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Гражданин России Воислав Торден (Ян Петровский) был задержан пограничниками в Финляндии. Вероятно, ему грозит депортация из страны, пишет газета Ilta-Sanomat.
Ilta-Sanomat: пограничники в Финляндии задержали россиянина Тордена
  • AFP
  • © Markku Ulander / Lehtikuva

По данным издания, в руки финских пограничников Торден попал сразу после освобождения из тюрьмы в городе Вантаа. Россиянина забрали из исправительного учреждения и проводили к транспортному средству.

«Пограничник забрал Тордена прямо из тюрьмы и отвёл его в машину», — отмечается в публикации.

Торден был арестован в Финляндии 20 июля, когда он вместе с семьёй собирался вылететь из аэропорта Хельсинки-Вантаа во Францию.

Ранее Верховный суд страны постановил освободить россиянина из-за отсутствия оснований для задержания.

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