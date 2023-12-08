Ilta-Sanomat: пограничники в Финляндии задержали россиянина Тордена
- AFP
- © Markku Ulander / Lehtikuva
По данным издания, в руки финских пограничников Торден попал сразу после освобождения из тюрьмы в городе Вантаа. Россиянина забрали из исправительного учреждения и проводили к транспортному средству.
«Пограничник забрал Тордена прямо из тюрьмы и отвёл его в машину», — отмечается в публикации.
Торден был арестован в Финляндии 20 июля, когда он вместе с семьёй собирался вылететь из аэропорта Хельсинки-Вантаа во Францию.
Ранее Верховный суд страны постановил освободить россиянина из-за отсутствия оснований для задержания.