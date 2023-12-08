Helsingin Sanomat: суд в Финляндии постановил освободить россиянина Тордена

Верховный суд Финляндии постановил освободить гражданина России Воислава Тордена (Яна Петровского) из-за отсутствия оснований для задержания.

Об этом говорится в статье газеты Helsingin Sanomat.

Помимо этого, указывается, что финский суд не разрешил экстрадировать Тордена на территорию Украины.

Ранее адвокат Наталия Мальгина, представляющая интересы Тордена, заявила, что экстрадиция его на Украину нарушила бы закон.

25 августа российская дипмиссия заявила, что была проинформирована о задержании в Финляндии россиянина по обращению украинской стороны.