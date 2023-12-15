Рябков: Россия должна быть готова в случае проведения США ядерных испытаний
- РИА Новости
В интервью журналу «Международная жизнь» он назвал планы западных стран агрессивными и воинственными.
«Мы судим не по словам, а по делам, и сами должны в любой момент находиться в готовности. И, добавлю, в боеготовности в прямом смысле этого слова, если это будет необходимо», — добавил Рябков.
Он подчеркнул, что если в США считают, что в этой сфере они могут попробовать испытать на прочность Россию, то они ошибаются.
Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что риск применения ядерного оружия растёт из-за действий Запада.