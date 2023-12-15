Около 100 тысяч работников участвовали в забастовке профсоюзов в Финляндии

Около 100 тыс. работников участвовали в крупнейшей забастовке профсоюзов в Финляндии.

Об этом пишет газета IltaSanomat со ссылкой на Центральное объединение профсоюзов SAK.

Профсоюзы объявили о масштабных забастовках в четверг, 14 декабря, с 00:00 до 23:59. Некоторые из них продолжались до утра пятницы.

Работники выступают против реформы рынка труда, которую продвигает правительство. Изменения предполагают запрет забастовок, упрощение увольнений, урезание ряда льгот, взносов и т. п.