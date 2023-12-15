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TNY: отказ США от помощи Украине станет рождественским подарком Путину

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Отказ американского конгресса согласовывать дальнейшую помощь Украине станет рождественским подарком президенту России Владимиру Путину, пишет издание The New Yorker.
TNY: отказ США от помощи Украине станет рождественским подарком Путину
  • Gettyimages.ru

Как пишет издание, президент США Джо Байден и Владимир Зеленский предупредили об «опасности бездействия конгресса».

«По словам Байдена, если законодатели уйдут на перерыв в работе конгресса, не утвердив дополнительные средства для Украины, они преподнесут Путину «величайший рождественский подарок», — говорится в публикации. 

Как отметил автор материала, визит Зеленского в Соединённые Штаты продемонстрировал, что позиция западных стран по украинскому конфликту начинает меняться.

Ранее Джо Байден обвинил республиканцев конгресса в том, что они «дарят Владимиру Путину величайший рождественский подарок», отказавшись от согласования пакета военной помощи для Украины.

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