TNY: отказ США от помощи Украине станет рождественским подарком Путину
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Как пишет издание, президент США Джо Байден и Владимир Зеленский предупредили об «опасности бездействия конгресса».
«По словам Байдена, если законодатели уйдут на перерыв в работе конгресса, не утвердив дополнительные средства для Украины, они преподнесут Путину «величайший рождественский подарок», — говорится в публикации.
Как отметил автор материала, визит Зеленского в Соединённые Штаты продемонстрировал, что позиция западных стран по украинскому конфликту начинает меняться.
Ранее Джо Байден обвинил республиканцев конгресса в том, что они «дарят Владимиру Путину величайший рождественский подарок», отказавшись от согласования пакета военной помощи для Украины.