TNY: отказ США от помощи Украине станет рождественским подарком Путину

Отказ американского конгресса согласовывать дальнейшую помощь Украине станет рождественским подарком президенту России Владимиру Путину, пишет издание The New Yorker.

Как пишет издание, президент США Джо Байден и Владимир Зеленский предупредили об «опасности бездействия конгресса».

«По словам Байдена, если законодатели уйдут на перерыв в работе конгресса, не утвердив дополнительные средства для Украины, они преподнесут Путину «величайший рождественский подарок», — говорится в публикации.

Как отметил автор материала, визит Зеленского в Соединённые Штаты продемонстрировал, что позиция западных стран по украинскому конфликту начинает меняться.

Ранее Джо Байден обвинил республиканцев конгресса в том, что они «дарят Владимиру Путину величайший рождественский подарок», отказавшись от согласования пакета военной помощи для Украины.