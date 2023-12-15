Производители сахарной свёклы в Польше выступили за эмбарго на сахар с Украины

Польские производители сахарной свёклы призвали нового главу Министерства сельского хозяйства Чеслава Секерского ввести эмбарго на сахар с Украины, сообщила радиостанция RMF FM.

Национальная ассоциация производителей сахарной свёклы призвала ввести меры, которые поспособствуют тому, что Европа откажется от правил, разрешающих неограниченный доступ на рынок для украинского сахара, и восстановит прошлые правила ежегодной квоты на импорт сахара с Украины в количестве 20 070 т.

В организации заявили, что в текущем сезоне в Польше может производиться порядка 2,3 млн т сахара.

«Возникает вопрос, на сколько сотен тысяч тонн нам придётся сократить производство сахара в следующем году, если импорт сахара с Украины постоянно растёт», — говорится в материале.

Ранее профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский заявил, что Польша проигрывает в экономике и политике из-за Украины.