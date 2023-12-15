Чиновник США: дальнейшие операции Израиля в Газе будут сильно отличаться от нынешних

Дальнейшие операции армии Израиля в секторе Газа будут сильно отличаться от нынешних. Об этом сообщил представитель администрации США высокого ранга.

По его словам, никто не ожидал, что широкомасштабная операция израильской армии будет длиться в течение неограниченного времени.

«Но это (дальнейшие боевые действия. — RT) будет сильно отличаться от того, что мы наблюдаем сейчас», — приводит ТАСС заявление американского чиновника.

Ранее глава израильского Министерства обороны Йоав Галант заявил, что Израилю потребуется больше нескольких месяцев, чтобы одержать победу над палестинским движением ХАМАС.