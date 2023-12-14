Великобритания вводит запрет на импорт алмазов из России с 1 января

Правительство Великобритании 14 декабря представило закон, который предусматривает дальнейшие санкции в отношении товаров и технологий из России. Среди прочего он затронет импорт алмазов. Об этом заявили в МИД Великобритании.

В сообщении уточняется, что санкции распространятся на некоторые российские металлы, об эмбарго на импорт которых было объявлено на майском саммите G7.

«Кроме того, правительство Великобритании вводит отдельный закон, запрещающий импорт алмазов из России, планирует ввести запрет на вспомогательные услуги, связанные с металлами, когда это можно будет сделать совместно с международными партнёрами», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте британского внешнеполитического ведомства.

Помимо этого, Британия вводит эмбарго на экспорт в Россию ряда товаров двойного назначения, в числе которых — детали машин и электроника. Санкции вступят в силу с 1 января 2024 года.

Ранее сообщалось, что Великобритания создаст службу надзора за соблюдением антироссийских санкций.