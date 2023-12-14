RMF FM: на границе Польши и Украины образовалась очередь из 1300 фур

Перед пунктом пропуска «Ягодин — Дорогуск» на польско-украинской границе растёт очередь, на текущий момент количество фур составляет 1,3 тыс. Об этом сообщила радиостанция RMF FM.

Указывается, что водители спешат воспользоваться возможностью проехать погранпереход, пока протестующие снова не заблокировали его.

«Ещё вчера утром на погранпереходе в очереди ждали 700 грузовиков, а сегодня их уже 1300», — говорится в материале.

По предварительным подсчётам, чтобы пройти очередь, нужно будет ждать порядка 49 часов.

Ранее сообщалось, что на границе Польши и Украины открыли заблокированный контрольно-пропускной пункт «Ягодин — Дорогуск».