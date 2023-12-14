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RMF FM: на границе Польши и Украины образовалась очередь из 1300 фур

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Перед пунктом пропуска «Ягодин — Дорогуск» на польско-украинской границе растёт очередь, на текущий момент количество фур составляет 1,3 тыс. Об этом сообщила радиостанция RMF FM.
RMF FM: на границе Польши и Украины образовалась очередь из 1300 фур
  • Gettyimages.ru

Указывается, что водители спешат воспользоваться возможностью проехать погранпереход, пока протестующие снова не заблокировали его.

«Ещё вчера утром на погранпереходе в очереди ждали 700 грузовиков, а сегодня их уже 1300», — говорится в материале.

По предварительным подсчётам, чтобы пройти очередь, нужно будет ждать порядка 49 часов.

Ранее сообщалось, что на границе Польши и Украины открыли заблокированный контрольно-пропускной пункт «Ягодин — Дорогуск».

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