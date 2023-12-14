RMF FM: на границе Польши и Украины образовалась очередь из 1300 фур
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Указывается, что водители спешат воспользоваться возможностью проехать погранпереход, пока протестующие снова не заблокировали его.
«Ещё вчера утром на погранпереходе в очереди ждали 700 грузовиков, а сегодня их уже 1300», — говорится в материале.
По предварительным подсчётам, чтобы пройти очередь, нужно будет ждать порядка 49 часов.
Ранее сообщалось, что на границе Польши и Украины открыли заблокированный контрольно-пропускной пункт «Ягодин — Дорогуск».