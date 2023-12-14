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Путин предупредил Аргентину о проблемах из-за привязки песо к доллару

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Президент России Владимир Путин предупредил аргентинские власти о проблемах из-за привязки песо к доллару.
Путин предупредил Аргентину о проблемах из-за привязки песо к доллару
  • РИА Новости

Как заявил Путин, привязка Аргентиной нацвалюты к доллару чревата жёсткими социально-экономическими последствиями.

«Если есть нацвалюта — песо, есть такой инструмент, как увеличение инфляции. Да, не очень хорошо, но это инструмент балансировки ситуации между здоровой экономикой и исполнением соцобязательств. А если нет нацвалюты, то уже ничего не подпечатаешь», — сказал российский лидер.

По словам президента России, в такой ситуации у властей стран без своей валюты всего один вариант действий.

«Есть только один путь — сокращение бюджетных расходов на социальную сферу», — отметил Путин.

Ранее президент России отметил, что идея Аргентины перейти на доллар понятна, но это может привести к утрате суверенитета.

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