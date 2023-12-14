Путин: идея Аргентины перейти на доллар понятна, но это утрата суверенитета
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- © Alexander Zemlianichenko
Как напомнил Путин, инфляция в Аргентине разогналась до 143%. Много проблем в этой стране связано с возвратом тех заёмных средств, которые Буэнос-Айрес получил из различных источников, отметил он.
«Поэтому логика понятна, но это, конечно, значительная утрата суверенитета страны. Если другого выхода руководство Аргентины не видит из известных финансово-экономических проблем, это их решение. Но это, безусловно, значительная утрата суверенитета», — констатировал Путин.
Ранее власти Аргентины заявили о намерении девальвировать официальный курс песо более чем в два раза — до 800 за $1.
Как писала газета Financial Times, Милей, который намеревался ликвидировать Центральный банк и заменить национальную валюту песо на американский доллар, начал постепенно отказываться от своих идей.