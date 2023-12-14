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Путин: идея Аргентины перейти на доллар понятна, но это утрата суверенитета

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Всем известна идея нового президента Аргентины Хавьера Милея перейти на доллар, логика этого решения понятна, но это значительная утрата суверенитета страны, подчеркнул президент России Владимир Путин на пресс-конференции.
Путин: идея Аргентины перейти на доллар понятна, но это утрата суверенитета
  • AP
  • © Alexander Zemlianichenko

Как напомнил Путин, инфляция в Аргентине разогналась до 143%. Много проблем в этой стране связано с возвратом тех заёмных средств, которые Буэнос-Айрес получил из различных источников, отметил он.

«Поэтому логика понятна, но это, конечно, значительная утрата суверенитета страны. Если другого выхода руководство Аргентины не видит из известных финансово-экономических проблем, это их решение. Но это, безусловно, значительная утрата суверенитета», — констатировал Путин.

Ранее власти Аргентины заявили о намерении девальвировать официальный курс песо более чем в два раза — до 800 за $1.

Как писала газета Financial Times, Милей, который намеревался ликвидировать Центральный банк и заменить национальную валюту песо на американский доллар, начал постепенно отказываться от своих идей.

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