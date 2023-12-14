Путин: идея Аргентины перейти на доллар понятна, но это утрата суверенитета

Всем известна идея нового президента Аргентины Хавьера Милея перейти на доллар, логика этого решения понятна, но это значительная утрата суверенитета страны, подчеркнул президент России Владимир Путин на пресс-конференции.

Как напомнил Путин, инфляция в Аргентине разогналась до 143%. Много проблем в этой стране связано с возвратом тех заёмных средств, которые Буэнос-Айрес получил из различных источников, отметил он.

«Поэтому логика понятна, но это, конечно, значительная утрата суверенитета страны. Если другого выхода руководство Аргентины не видит из известных финансово-экономических проблем, это их решение. Но это, безусловно, значительная утрата суверенитета», — констатировал Путин.

Ранее власти Аргентины заявили о намерении девальвировать официальный курс песо более чем в два раза — до 800 за $1.

Как писала газета Financial Times, Милей, который намеревался ликвидировать Центральный банк и заменить национальную валюту песо на американский доллар, начал постепенно отказываться от своих идей.