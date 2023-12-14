«Известия»: очередь из машин собирается у российско-финляндской границы
- AFP
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Об этом сообщила корреспондент газеты «Известия» Наталия Оскерко.
По её словам, с финской стороны собралось уже более 30 машин.
«Проезжающие с финской стороны признаются: ожидающих уже не менее трёх десятков автомобилей, а если посмотреть с другой стороны, то здесь мы видим практически свободную дорогу», — рассказала корреспондент.
Она добавила, что желающих въехать в Финляндию из России оказалось не так уж и много.
Ранее сообщалось, что в Россию въехали 250 человек в первую ночь открытия границы с Финляндией.