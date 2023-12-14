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Новый премьер-министр Польши Туск сообщил о запросе Зеленского на встречу с ним

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Новый премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Владимир Зеленский уже начал выпрашивать встречу с ним.
Новый премьер-министр Польши Туск сообщил о запросе Зеленского на встречу с ним
  • AP

Об этом Туск заявил после прибытия в Брюссель на саммит «Европейский союз — Западные Балканы».

«Украинская сторона обратилась с просьбой встречи завтра утром. Ещё будут уточняться технические моменты», — цитирует его РИА Новости.

По словам Туска, он с большой радостью встретится с Зеленским, хотя пока и непонятно, где и когда именно пройдут переговоры. При этом он добавил, что в настоящий момент непонятен формат присутствия Зеленского в Брюсселе. 

Ранее СМИ писали, что Владимир Зеленский умолял конгрессменов США дать ему ещё денег и обещал им, что Украина будет призывать больше мужчин старше 45 лет.

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