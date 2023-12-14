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WP: генерал армии США Милли рассмеялся в ответ на запрос Залужного по F-16

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Запрос главкома ВСУ Валерия Залужного о поставках самолётов F-16 вызвал у бывшего главы Объединённого комитета начальников штабов США генерала Марка Милли улыбку. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на украинского чиновника.

Отмечается, что разговор между Милли и Залужным произошёл в апреле 2023 года после утечки секретных данных Пентагона.

«Залужный заверил Милли, что утечка была бы полезна Украине», — говорится в заявлении.

Американский военный поинтересовался, чем же она может помочь Киеву.

«Там не сказано, что у нас там есть F-16, поэтому пришлите нам несколько таких как можно скорее», — приводит украинский чиновник слова Залужного.

В ответ на это Милли рассмеялся, подчёркивается в тексте.

Ранее бывший главком НАТО Джеймс Ставридис заявил, что украинская армия может лишиться обещанных поставок американских истребителей F-16 и ракет ATACMS, если в конгрессе США не договорятся о помощи Киеву.

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