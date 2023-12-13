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В бундестаге призвали Берлин наложить вето на диалог с Киевом о членстве в ЕС

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Власти ФРГ должны наложить вето на переговоры с Украиной по будущему присоединению к Евросоюзу. С таким призывом к Берлину обратилась депутат бундестага Сара Вагенкнехт.
В бундестаге призвали Берлин наложить вето на диалог с Киевом о членстве в ЕС
  • РИА Новости

Как сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA, Вагенкнехт аргументировала свою точку зрения тем, что вступление Украины в ЕС повлекло бы за собой потерю миллиардов евро. На это, по её словам, указывают «актуальные исследования».

«Захочет ли правительство потом ежегодно согласовывать особое положение бюджета, чтобы финансировать украинскую бездонную бочку?» — заявила Вагенкнехт, подразумевая текущие фискальные проблемы Германии.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал ужасной ошибкой перспективу старта переговоров о членстве Украины в ЕС.

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